"Spier****ć z kraju, ciapate brudasy". Wyrok za rasistowski atak

Rasistowskie komentarze pod zdjęciem licealistów z Poznania

31.01| "Muzin też popiera? Chyba nie wie o co chodzi" - to tylko jeden z komentarzy, jakie znalazły się pod fotografią uczniów z I LO w Poznaniu. Uczniowie zamieścili w sieci wpis, w którym deklarują, że popierają protest nauczycieli z ich szkoły. Informację o tym przekazał lokalny portal. I to tam posypały się prześmiewcze komentarze. Ich autorzy nawiązują do koloru skóry jednego z uczniów.

