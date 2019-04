Śmiertelny wypadek na A2. Przejazd w stronę Warszawy zablokowany

Pozostałe informacje

43-letni łodzianin włamał się do sklepu. Ukradł papierosy i alkohol, a potem uciekł. Na miejscu przestępstwa zostawił jednak... czytaj dalej »

Odtwórz: Znany piłkarz zatrzymany. Kobieta oskarża go o gwałt

Po raz pierwszy istniejąca autostrada zostanie rozebrana - po to, żeby wybudować nowy odcinek od podstaw w nieco innym... czytaj dalej »

odtwórz: Autostrada idzie do rozbiórki. "Czegoś takiego jeszcze w Polsce nikt nie robił"

W łódzkim ogrodzie zoologicznym pojawił się nowy mieszkaniec. To mały binturong, nazywany również kotomisiem lub... czytaj dalej »

Odtwórz: "Też pracujemy za ułamek tego, co koledzy za granicą". Uniwersytecka zbiórka dla nauczycieli

piątek, 12 kwietnia

Odtwórz: To on miał zabić Paulinę. Ukraińcy zgadzają się na ekstradycję Gruzina

Ukraiński sąd zgodził się na przewiezienie do Polski 40-letniego Mamuki K. Według prokuratury to on odpowiada za śmierć... czytaj dalej »