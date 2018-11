"Sąsiedzi o pożarze dowiedzieli się za późno". Dwie osoby nie żyją





Foto: TVN24 Łódź | Video: TVN24 Łódź Dwie osoby zginęły

Pożar wybuchł w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Gnieźnieńskiej w Łodzi. Z wnętrza strażacy ewakuowali dwie osoby - mężczyznę i kobietę. Nie udało się ich uratować.

Straż pożarna otrzymała informacje o płomieniach po godzinie 9.



- Na miejsce skierowanych zostało sześć zastępów straży pożarnej - mówi mł. ogn. Łukasz Górczyński z komendy miejskiej w Łodzi.



Ratownicy zastali rozwinięty pożar w trzypokojowym mieszkaniu.



- Z jego wnętrza ewakuowano dwie osoby, które nie dawały oznak życia. To mężczyzna w wieku około 40 lat i kobieta, około 60 lat - informuje strażak.



Niestety, reanimacja tych osób nie przyniosła skutku i lekarz stwierdził zgon.



Za późno



Z budynku przy Gnieźnieńskiej ewakuowano trzy osoby.



- Jedna z nich wymagała pomocy medycznej - mówi st. ogn. Górczyński.



Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, chociaż wiele wskazuje na to, że mogło dojść do zaprószenia ognia.

- Zarzewie znajdowało się w tym samym pomieszczeniu, w którym znaleźliśmy ofiary zdarzenia - wyjaśnia rzecznik komendy miejskiej straży pożarnej.



Najprawdopodobniej przyczyną ich zgonu było uduszenie.



- Wiele wskazuje na to, że sąsiedzi o pożarze dowiedzieli się stosunkowo późno. Zbyt późno, aby można było zapobiec tragedii - kończy Łukasz Górczyński.