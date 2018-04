Radiowóz pędzi pod prąd, w środku rodząca nastolatka





Foto: TVN24 Łódź | Video: Policja w Łodzi Przejazd nagrał zainstalowany w radiowozie wideorejestrator

- Moja córka rodzi, pomocy - usłyszeli policjanci, którzy dopiero mieli rozpocząć dyżur. Funkcjonariusze wzięli ją do radiowozu i pognali do szpitala. Całą dramatyczną podróż nagrał policyjny wideorejestrator.

Dwóch policjantów z sekcji zabezpieczenia autostrad byli po odprawie, właśnie rozpoczynali służbę. Gdy wyjeżdżali w teren, podjechała do nich roztrzęsiona kobieta.



- Poinformowała, że właśnie jedzie ze swoją 17-letnią córką do szpitala, gdyż ta rodzi. Jak oświadczyła, nastolatce będącej w 30. tygodniu ciąży odeszły wody i rozpoczęła się akcja porodowa - opowiada podkom. Aneta Sobieraj z łódzkiej policji.



"Myślał, że umrze śmiercią obciachową". Kierowcy go "nie widzieli", policjanci pożyczyli na paliwo Zamarzłby, jak... czytaj dalej » Pierwsza decyzja policjantów była taka: będą eskortować obie kobiety aż do drzwi szpitala. Szybko jednak zorientowali się, że nie jest to dobra decyzja. Siedząca za kierownicą matka rodzącej nastolatki jechała bardzo powoli i niepewnie. Funkcjonariusze zatrzymali się na najbliższym parkingu i uznali, że trzeba zmienić strategię.



- Matka rodzącej przyznała, że jest bardzo zdenerwowana, nie zna drogi i boi się prowadzić.

Funkcjonariusze zdecydowali, że zabiorą rodzącą do radiowozu i sami przetransportują ją do szpitala - dodaje Sobieraj.



Przejazd



Odległość, którą mieli do pokonania policjanci do Centrum Zdrowia Matki Polki, to ponad 30 kilometrów. Większość tej drogi przejechali autostradą. Potem jednak musieli przedzierać się przez zatłoczone łódzkie ulice.



To, jak przemieszczali się przez ulice, dobrze widać na filmie z wideorejestratora zainstalowanego w radiowozie. Policjant za kierownicą robił wszystko, żeby rodząca jak najszybciej dotarła do szpitala: wyprzedzał kolumnę samochodów stojących w korku, jadąc przeciwnym pasem - jadące z naprzeciwka pojazdy zjeżdżały na bok. Radiowóz pokonywał skrzyżowania na czerwonym świetle. Przez całą podróż jechał na sygnale.



Ostatecznie 17-latka bezpiecznie dotarła do Centrum Zdrowia Matki Polki.



- Nie wiemy, czy dziecko przyszło już na świat. Z naszych informacji wynika, że lekarze próbowali opóźnić moment porodu - kończy podkom. Sobieraj.