Pobił staruszka do nieprzytomności. "Bo zwrócił mu uwagę"

Sąsiedzi bali się go od dawna. 36-latek groził i wyzywał. W końcu przeszedł od słów do czynów i ciężko pobił 79-latka. Za co? - Bo zwrócił mu uwagę, żeby nie wyrzucał ciężkich przedmiotów przez okno na podwórko - informuje policja.