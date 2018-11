Radni chcą zawierzyć miasto Matce Boskiej. "Przerost pobożności nad kompetencjami"





Radni Piotrkowa Trybunalskiego w środę będą głosować uchwałę, w której chcą "w sposób szczególny związać miasto z Najświętszą Maryją Panną, Królową Polski". Za pomysłem duchowego zawierzenia miasta stoi przewodniczący rady miejskiej. Prawicowa większość ciepło przyjęła pomysł, ale krzywią się sami duchowni. - To chora pobożność - komentuje ojciec Paweł Gużyński, dominikanin.

Projekt uchwały ma zostać przedstawiony na posiedzeniu w najbliższą środę. Czytamy w niej, że "Prezydent miasta oraz rada miasta świadomi bogactwa duchowego i kultu maryjnego, który przez wieki był obecny w Piotrkowie Trybunalskim pragną w sposób szczególny związać miasto z Najświętszą Maryją Panną, Królową Polski (...) zawierzyć wszystkie sprawy Piotrkowa Trybunalskiego Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny".



Posłanka PiS: premier za rozbiorem "polskiego Kuwejtu". Samorządowcy: to niegodziwe Najbogatsza gmina... czytaj dalej » Projekt uchwały przygotował Marian Błaszczyński, wybrany niedawno na przewodniczącego rady. Dostał się do niej z listy "Razem dla Piotrkowa”, za którą stoi prezydent miasta, Krzysztof Chojniak.

- Jesteśmy wyjątkowym miastem. Większość naszych mieszkańców to katolicy. A wiara katolicka jest jednym z fundamentów naszej państwowości, wiele jej zawdzięczamy - mówi Mariusz Staszek, radny z tego samego ugrupowania co autor uchwały.



Bez dyscypliny



Podkreśla on, że podczas głosowania nie będzie obowiązywała dyscyplina partyjna.



- Każdy powinien zagłosować zgodnie ze swoją wolą. Osobiście podoba mi się ta inicjatywa. Będzie to ukłon dla bogatej historii Kościoła w Polsce i Piotrkowa, który bez Kościoła nie miałby tak barwnej przeszłości związanej z początkiem trybunałów - mówi.



- A czy osoby, które nie utożsamiają się z wiarą, nie poczują się urażone? - dopytujemy.



- Mówimy o zawierzeniu miasta Matce Boskiej. Jest to pewna deklaracja, której życzą sobie mieszkańcy. Jeżeli ktoś nie jest chrześcijaninem, to w żaden sposób nie będzie go to dotyczyć - mówi samorządowiec.



Prawo jazdy stracił, ale miał je przy sobie. Policja pyta o radnego PiS Wiesław K. w... czytaj dalej » Uchwała ma spore szanse w głosowaniu. W 23-osobowej radzie, 9 osób jest z komitetu "Razem dla Piotrkowa", z samorządowcami PiS (7 mandatów) mają większość.



- Podoba mi się ta inicjatywa i na pewno ją poprę. Nie mogę jednak wypowiadać się za innych - komentuje Halina Madej, radna Prawa i Sprawiedliwości.



Kontrowersje



Dominikanin Paweł Gużyński krytykuje inicjatywę. Zaznacza, że świecka władza powinna skupiać się na sprawach świeckich. Mówi więc wprost, że "jest to pomysł głupi jak stąd do wieczności".



- Mam deja vu sprzed roku, kiedy Sejm przeforsował uchwałę o objawieniach fatimskich. Znowu mamy do czynienia z pomieszaniem porządków. To przerost pobożności, niezbyt zdrowej, nad kompetencjami. Bo przecież władza świecka kompetencji w tym zakresie nie ma żadnych - zaznacza.

Rozmówca tvn24.pl nie potrafi znaleźć pozytywów inicjatywy.



- Ludzie mają tendencję do ostentacyjnego obnoszenia się ze swoją wiarą. I w kategoriach niepotrzebnego obnoszenia się postrzegam pomysł samorządowców - kończy.