Potrącił kobietę i odjechał, od policji dostał tylko mandat. Prokuratura ma inne zdanie

Prezydent Sieradza tłumaczy się po potrąceniu staruszki....

Prezydent Sieradza Paweł Osiewała zarzeka się, że 79-latki przechodzącej przez parking przed galerią handlową po prostu nie zauważył. Przecież bym wysiadł i pomógł - zapewnia. To, że to on potrącił staruszkę i odjechał bez udzielenia kobiecie pomocy, ustaliła po kilku tygodniach policja. Sprawy samorządowca nie skierowała do sądu, tylko wystawiła mandat.

