Do pożaru doszło w środku nocy. - 64-letniego mężczyznę obudziły płomienie i wysoka temperatura. Źródło ognia najpewniej było w mieszkaniu, gdzie spała jego żona i teściowa. Obie zginęły - informują strażacy.

Zgłoszenie o pożarze na ul. Roosvelta w Wieluniu (woj. łódzkie) wpłynęło do strażaków dokładnie o 3:24.

- Dowiedzieliśmy się o pożarze mieszkania w bloku wielorodzinnym - mówi mł. kpt. Grzegorz Kasprzyczak z Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

Pierwsze zastępy straży pożarnej zobaczyły, że na balkonie płonącego lokalu jest człowiek.

- Tak szybko, jak to było możliwe strażacy ściągnęli go za pomocą podnośnika. Był to 64-latek mieszkający w lokalu, w którym szalał żywioł - tłumaczy mł. kpt. Kasprzyczak.

Mężczyzna był ciężko poparzony. Był jednak przytomny. Mówił, że w środku została jego żona i teściowa.

Bez szans

Zanim jednak można było po nie wejść, strażacy musieli uporać się z ogniem.

- Swoje domy musiało opuścić jedenaście osób, które mieszkały w sąsiedztwie płonącego mieszkania - opowiada Grzegorz Kasprzyczak.

Akcja gaśnicza nie była łatwa. W bloku panowała bardzo wysoka temperatura. Strażakom przeszkadzało też silne zadymienie. Na miejscu działało 12 zastępów straży pożarnej, w tym co drugi z Ochotniczej Straży Pożarnej.

- W końcu udało się przeszukać mieszkanie, z którego uciekł 64-latek. W środku ujawniono zwęglone zwłoki dwóch kobiet. Była to 88-letnia matka i 61-letnia córka - informuje mł. kpt. Grzegorz Kasprzyczak z Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

Prokuratura bada okoliczności powstania pożaru. Według strażaków, źródło ognia mogło znajdować się w sypialni obu kobiet.

- Nie miały szans na ewakuację - kończy mł. kpt. Kasprzyczak.