Seria napaści. "Nie pamięta, urwał mu się film". Jest już w areszcie, a zgłasza się kolejna kobieta

Za próbę zgwałcenia dwóch kobiet i naruszenie nietykalności cielesnej trzeciej grozi mu do 12 lat więzienia. Najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami. Tymczasem zgłosiła się kolejna kobieta.

We wtorek na tvn24.pl informowaliśmy o dramatycznej relacji studentki, która została napadnięta w poniedziałek nad ranem w Łodzi. Dzisiaj wiadomo, że w pobliżu doszło do całej serii napaści.



- Podejrzany usłyszał zarzuty próby zgwałcenia dwóch kobiet oraz o to, że naruszył nietykalność osobistą trzeciej - mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.



Mężczyzna nie przyznał się do winy, chociaż policja zabezpieczyła na jego ubraniach krew, która - jak wykazały badania w laboratorium kryminalistycznym - należy do napadniętej, 23-letniej studentki.



- Podejrzany wyjaśnił, że w nocy z niedzieli na poniedziałek pił alkohol ze znajomymi w kilku restauracjach. Potem przeniósł się do klubu - mówi Kopania.



Podejrzany twierdził, że nad ranem z niego wyszedł i poszedł na stację benzynową.



- Tam miał stracić pamięć co do tego, co działo się później - mówi rzecznik łódzkiej prokuratury.

Śledczy wystąpili o tymczasowy, trzymiesięczny areszt dla podejrzanego. Sąd już przychylił się do tego wniosku.



Kiedy 29-latek był przesłuchiwany, do prokuratury zgłosiła się już czwarta kobieta. Co prawda nie została fizycznie zaatakowana, ale napastnik miał do niej wykrzykiwać nieprzyzwoite słowa.



Od ofiary do ofiary



Miejskie kamery zarejestrowały pierwszy z ataków. Mężczyzna w niebieskiej kurtce podbiegł do 41-latki, którą spotkał na al. Piłsudskiego.



- Usiłował zakryć jej usta dłońmi, potem ją przewrócił i zadawał ciosy. Kobiecie udało się uciec przed napastnikiem do tramwaju - mówi Krzysztof Kopania.



Kolejną zaatakowaną kobietą była 23-letnia Aleksandra. Studentka po ucieczce napastnika wezwała policję. Kiedy funkcjonariusze przeczesywali z nią okolicę, nieopodal doszło do kolejnego ataku.

Poszkodowaną była 28-latka. Napastnik zadał jej kilka ciosów, ale - jak wynika z dotychczasowych ustaleń - nie próbował jej zgwałcić.

Policyjne kontrowersje

23-letnia studentka opisała to, co spotkało ją w poniedziałek nad ranem. Wpis wywołał duże poruszenie w sieci.

Emocje wzbudził m.in. fragment, w którym opisywała, jak została potraktowana przez policjantów, których wezwała po napaści. Pisała między innymi, że była traktowana protekcjonalnie, a funkcjonariusze nie byli zainteresowani jej stanem. Zamiast tego mieli ją pouczać, żeby "nie robiła scen".



Na ile jest to prawdziwa relacja? Wyjaśnić mogły to nagrania z kamer osobistych. Zarówno policjant, jak i policjantka mieli je przy sobie. I mieli obowiązek włączenia urządzeń w czasie przeprowadzania czynności. Nagrania jednak nie ma, bo - jak twierdzi policja - w obu kamerach skończyły się baterie.



To, jak wyglądały działania interweniujących funkcjonariuszy, wyjaśnia w odrębnym postępowaniu prokuratura.