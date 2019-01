Na autostradzie bryła lodu spadła z naczepy, tuż przed radiowóz

Bryła lodu spadła tuż przed samochodem. "To mogło skończyć się tragedią"

Video: Kontakt 24

Bryła lodu spadła tuż przed samochodem. "To mogło skończyć...

03.01| - Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby to uderzyło w auto, którym jechałem z żoną - relacjonował Reporter 24. Tuż przed samochodem pana Piotra w pobliżu miejscowości Kołbiel (woj. mazowieckie) spadła duża bryła lodu. Na Kontakt 24 przesłał nam film z tego niebezpiecznego zdarzenia.

»