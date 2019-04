Lekcji ma nie być, wynagrodzenia też. Prezydent Łodzi: nauczyciele dostaną każdą straconą złotówkę





Protestującym nauczycielom nie należy się wynagrodzenie. - To, co stracą z powodu strajku, oddamy im w ramach dodatków motywacyjnych - mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Pomysł krytykuje opozycja i budzi wątpliwości specjalistów.

Prezydent Łodzi w pełni popiera postulaty nauczycieli, którzy w przyszłym tygodniu mogą rozpocząć strajk.



Szydło przedstawiła pięć propozycji. Nauczyciele: nie akceptujemy ich Pięć propozycji -... czytaj dalej » - Walczą o godne warunki pracy, godne życie, a łódzki samorząd od początku ich wspiera i będzie wspierać - mówi Zdanowska.



Wsparcie ma być bardzo wymierne - bo samorządowcy chcą zadbać o to, żeby protestujący nie odczuli strajku na własnej kieszeni.



- Prawo nie pozwala wypłacać pensji za strajk, ale zaoszczędzone w ten sposób pieniądze pozostaną w systemie edukacji i "wrócą" do nauczycieli w formie dodatków. Prawo pozwala nam decydować o wysokości i zasadach przyznawania nauczycielom dodatków i skorzystamy z niego - zaznacza Zdanowska.



Takie wsparcie ma dotyczyć nie tylko nauczycieli, ale też pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli, którzy dołączą do protestu.

Na podobne rozwiązania, jak wskazują łódzcy samorządowcy - zdecydowali się też rządzący innymi polskimi miastami, m.in. z Wrocławia i Warszawy.

Zapowiadany przez ZNP strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia. W Łodzi w referendum strajkowym "tak" powiedziało sto procent szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz 31 na 37 gimnazjów oraz 124 na 140 przedszkoli.

Krytyka



"Myślę, że rząd zachował resztki przytomności i dogada się z nauczycielami" Uważam, że rząd... czytaj dalej » W Łodzi rządzą samorządowcy, którzy do wyborów szli pod szyldem komitetu wyborczego Hanny Zdanowskiej. To przede wszystkim politycy PO oraz SLD.



Opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość krytykuje pomysł wsparcia nauczycieli w sposób przedstawiony przez Hannę Zdanowską.



- To wykorzystywanie pieniędzy miasta, żeby wesprzeć walkę z rządem. Nie po to Łódź wybrała samorządów, żeby podsycać konflikty - komentuje Sebastian Bulak, radny PiS.



Dodaje, że działanie władz miasta jest "hipokryzją" i "polityczną prowokacją".



- Wiceprezydent Tomasz Trela, człowiek odpowiedzialny za edukację w mieście jeszcze niedawno postulował zmniejszenie dodatku motywacyjnego. Teraz ubiera się w strój obrońcy nauczycieli. Paradne - komentuje Bulak.



Kwestia sporna?



Paweł Stępień z Katedry Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego uważa pomysł łódzkich władz za "ryzykowany".



- Samorządy nie mogą, a przynajmniej nie powinny wydawać pieniędzy publicznych w sposób uznaniowy. Jeżeli prawo nie pozwala na wypłatę świadczeń dla protestujących, to należy to uszanować. Tymczasem, można odnieść wrażenie, że samorządowcy otwarcie to prawo omijają - komentuje Stępień.



Podkreśla też, że dodatki motywacyjne powinny pełnić określoną funkcję - czyli motywować do dalszej, efektywnej pracy nauczycieli, którzy mogą pochwalić się konkretnymi osiągnięciami.



- W tym przypadku, środki mają nie tyle motywować, co kompensować wpływ innych przepisów. Osobiście mam bardzo mieszane uczucia - mówi rozmówca tvn24.pl.



Zdaniem Pawła Stępnia, magistrat naraża się na krytyczną ocenę ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nadzoruje sposób wydatkowania pieniędzy publicznych.

Czekamy na komentarz RIO w tej sprawie.