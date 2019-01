"Miało nie być drożej, a jest. Płacimy o kilkadziesiąt procent więcej"





Wiceprezydent Łodzi: żądamy wyjaśnień

- Za prąd musimy zapłacić dużo więcej, niż rok temu. Żądamy wyjaśnień od rządu - mówi wiceprezydent Łodzi, Tomasz Trela. Podkreśla, że za podstawowe zadania - oświetlenie ulic, szkół czy szpitali miasto musi zapłacić około dziewięć milionów złotych więcej, niż w 2018 roku.

Łódzcy samorządowcy podkreślają, że podawane przez nich kwoty wciąż są szacunkowe. Wiceprezydent miasta, Tomasz Trela nie ma jednak wątpliwości, że miasto będzie musiało zapłacić dużo więcej za energię elektryczną, niż rok temu.

- Jak się to ma do obietnic premiera Morawieckiego, że nie będzie podwyżek za prąd? Wysłaliśmy do ministerstwa energetyki zapytanie w tej sprawie. Chcemy odpowiedzi, co mamy zrobić, żeby podwyżek nie było - mówi Trela przed kamerą TVN24.

Dodaje, że miasto odpowiedzi dotąd nie otrzymało. Milczy też - jak mówi Trela - grupa PGE, która dotąd miała nie podać taryf, na podstawie których wyliczane mają być koszty energii.

- PGE twierdzi, że stawkę dostaniemy pod koniec marca. A więcej płacimy już teraz, od stycznia - mówi samorządowiec.

Milionowe podwyżki

- W ramach umów zawieranych przez Łódzką Grupę Zakupową, dzięki którym realizowane jest oświetlenie ulic, szkół czy szpitali trzeba będzie zapłacić około 9 milionów złotych więcej, niż rok temu. Dla porównania, w zeszłym roku łącznie musieliśmy wydać na ten cel 25 milionów, czyli podwyżka jest bardzo dotkliwa - zaznacza Tomasz Trela.

A to nie koniec złych wieści - bo na przykład Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (finansowane z miejskiego budżetu) prąd kupuje na własną rękę.

- Przewoźnik wyliczył, że rachunki poszybują nawet o dwanaście milionów złotych - informuje Przemysław Kaleta, reporter TVN24, który zajął się sprawą.

"Niech zapłaci Skarb Państwa"

Łódzcy samorządowcy twierdzą, że zrobią wszystko, żeby dodatkowe koszty nie spadły na mieszkańców.

- Premier Morawiecki obiecywał, że podwyżki nie będzie. Trzeba brać odpowiedzialność za swoje słowa. Dlatego też będziemy starać się, aby dodatkowe koszty spadły na Skarb Państwa - mówi Trela.

Samorządowcy podkreślają, że sytuacja jest zła mimo tego, że rząd obniżył akcyzę za energię elektryczną.

Ze wstępnych szacunków samorządu wynika, że Łódź zaoszczędzi na obniżce akcyzy około 1,6 mln zł.