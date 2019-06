Uciekł z Łodzi 229 dni temu. Wreszcie stanął przed prokuratorem

Video: TVN24 Łódź

Gruzinowi grozi dożywocie

06.06. | Według śledczych uciekł Łodzi na Ukrainę 20 października zeszłego roku - zaraz po tym, jak zabił 28-letnią Paulinę. Potem Mamuka K. został zatrzymany W Kijowie. Aż do dziś prokuratorzy badający sprawę śmierci młodej Polki nie wiedzili, co Gruzin ma do powiedzenia.

»