"Lokal doszczętnie zniszczony, jedna osoba ranna". Wybuch w bloku





- Przyczyną wybuchu najpewniej była niesprawna instalacja gazowa. Jedna osoba została poparzona i trafiła do szpitala - opowiadają strażacy o zdarzeniu, do którego doszło rano w Łodzi.

Strażacy zostali wezwani do bloku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 44 w czwartek po godzinie 7.

- Na miejscu okazało się, że jeden z lokali jest niemal doszczętnie zniszczony - informuje starszy sekcyjny Łukasz Górczyński, rzecznik prasowy komendy miejskiej straży pożarnej w Łodzi.

W momencie wybuchu w środku mieszkania była jedna osoba.

- To 34-letnia kobieta. Doznała rozległych oparzeń - wyjaśnia strażak.

Poszkodowaną przewieziono do szpitala. Jak ustalił reporter TVN24, Piotr Borowski lekarze twierdzą, że kobieta jest w poważnym stanie.

- Kobieta ma być leczona w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich - podkreśla Borowski.

Akcja służb

W czasie akcji ewakuowanych zostało dwadzieścia osób z innych mieszkań. Na razie nie mogą wrócić do domów.

- Trudno stwierdzić, czy eksplozja naruszyła konstrukcję budynku i czy inne lokale są bezpieczne. To muszą ocenić eksperci z nadzoru budowlanego - podkreśla st. sekc. Górczyński.

Na miejscu działało dziewięć zastępów straży pożarnej.

- Na szczęście w wyniku wybuchu nie doszło do pożaru - zaznacza rozmówca tvn24.pl.

Sytuacja jest już opanowana. Obecnie w bloku pracuje pogotowie gazowe.

- Dopływ gazu został odcięty. Teraz trzeba wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że mogła do tego przyczynić się nieszczelna instalacja gazowa - mówi rzecznik łódzkiej straży.