Chłopiec runął z wiaduktu. Z pękniętym kręgosłupem jeździł od szpitala do szpitala

Było ich kilkoro, jeden - jedenastolatek - wszedł na przęsło wiaduktu kolejowego i runął z wysokości kilku metrów. Śmigłowiec pogotowia lotniczego z Sieradza zabrał go do Łodzi. Tam był transportowany od szpitala do szpitala.

Chłopiec miał tak zwany ostry brzuch, czyli zespół dolegliwości wymagających pilnej interwencji chirurgicznej, połamane kończyny i odmę płucną - taka była wstępna diagnoza ratowników z Lotniczego Pogotowia Ratowniczego, którzy w poniedziałek po godz. 19 zostali wezwani do wypadku przy ulicy Mostowej w Sieradzu (woj. łódzkie).

- Zespół lotniczy wraz z dyspozytorem ustalili, że chłopca trzeba jak najszybciej przetransportować do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - mówi Adam Stępka, rzecznik łódzkiego pogotowia.

Piotrek umierał, ale nikt go nie ratował. Lekarka i ratownik myśleli, że jest pijany Dziewiętnastoletn... czytaj dalej » Przemawiał za tym fakt, że "Matka Polka" przy Rzgowskiej w Łodzi to szpital o najwyższym możliwym stopniu referencyjności w Polsce, czyli udzielenia kompleksowej pomocy medycznej. A dodatkowo - co ważne - obok placówki jest lądowisko LPR, więc chłopiec szybko mógłby trafić na stół operacyjny.

Już w czasie lotu zespół otrzymał jednak informację, że jedenastolatek powinien trafić do innej placówki. Dlaczego?

- Z informacji przekazanych przez zespół LPR wynikało, że stan pacjenta wymaga umieszczenia go na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. W naszym szpitalu mieliśmy pełne obłożenie - mówi Adam Czerwiński, rzecznik "Matki Polki".

A ponieważ - jak wyjaśniał - w szpitalu imienia Kopnickiej przy ulicy Spornej, innej specjalistycznej placówce dziecięcej, były miejsca na OIOM-ie, to tam należało przewieźć chłopca.

Od szpitala do szpitala

Karetka z pacjentem do przeszczepu utknęła w korku, bo drogowcy wybierają "mniejsze zło" Wieźliśmy... czytaj dalej » Placówka przy ulicy Spornej nie posiada jednak lądowiska, dlatego zespół LPR wylądował przy jeszcze innym szpitalu - imienia Kopernika - przy ulicy Pabianickiej, po drugiej stronie miasta.

- Stąd chłopiec został przewieziony już tradycyjną karetką na Sporną - wyjaśnia Stępka.

Zespół ratownictwa miał do przejechania nieco ponad osiem kilometrów. W szpitalu przy Spornej wykonano jedenastolatkowi tomografię komputerową. A ta wykazała, że chłopiec ma pęknięty kręgosłup. Na szczęście nie doszło do przerwania rdzenia kręgowego. Taka diagnoza oznaczała, że jedenastolatek powinien trafić do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki - przy ulicy Rzgowskiej.

- Okazało się, że nie musi on być przyjęty na OIOM, tylko na oddział neurochirurgi dziecięcej. A u nas jest jedyny taki oddział w regionie - przyznaje Adam Czerwiński z ICZMP.

Chłopiec więc ponownie znalazł się w karetce i czekał go kolejny długi transport - trzeba go było znowu przetransportować na południe miasta - dokładnie 10 kilometrów dalej. Na szczęście okazało się, że chłopiec nie wymaga operacji. - Jest w stanie stabilnym - kończy Czerwiński.

Zabawa na krawędzi

Sieradzcy policjanci pod nadzorem prokuratury starają się odtworzyć, jak i dlaczego doszło do wypadku.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że grupa siedmiu nastolatków przebywała w okolicach ulicy Mostowej w Sieradzu. Jeden z chłopców wszedł na przęsło znajdującego się w pobliżu mostu - mówi aspirant sztabowa Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji.

Funkcjonariusze apelują, żeby zwracać uwagę na to, gdzie i jak bawią się ich dzieci. Zwłaszcza teraz, kiedy zbliżają się wakacje.

Źródło: Google Maps Trasa, którą pokonał 11-latek

- Latem jest najwięcej wypadków z udziałem dzieci. To na rodzicach i opiekunach spoczywa obowiązek ich edukacji . Należy uświadamiać młodym ludziom o grożących im niebezpieczeństwach, aby w znacznej mierze ograniczyć liczbę tragicznych zdarzeń z ich udziałem - podsumowuje policjantka.