Ziobro chce wznowienia sprawy drukarza, który odmówił druku plakatów LGBT

TK wydał wyrok w sprawie drukarza z Łodzi

Trybunał Konstytucyjny ogłosił w środę wyrok w sprawie karania za odmowę usługi ze względu na światopogląd lub religię. Wniosek do Trybunału skierował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Sprawa dotyczy łódzkiego drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT, tłumacząc to swoimi przekonaniami. Łódzki sąd uznał go za winnego, ale odstąpił od wymierzenia kary. Dziś Trybunał uznał przepis Kodeksu wykroczeń, na podstawie którego skazany został drukarz, za niekonstytucyjny. Więcej w "Faktach" o 19:00.

