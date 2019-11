Zapraszają studentów z zagranicy na święta. Rusza akcja "Gość na Gwiazdkę"





Wielu zagranicznych studentów nie wróci na święta do domu, więc warto zaprosić ich do siebie - przekonuje Uniwersytet Łódzki. Do wspólnego świętowania - i przy okazji prezentowania polskich zwyczajów - namawia polskich studentów, absolwentów i pracowników uczelni.

To czwarta edycja akcji "Gość na Gwiazdkę". Paweł Śpiechowicz, rzecznik łódzkiej uczelni przekonuje, że na zaproszeniu studenta lub studentki z innego kraju zyskują wszyscy.

- W czasie, gdy Polacy spędzają czas wśród najbliższych, studenci spędzają go często w samotności, w opustoszałym akademiku - mówi Śpiechowicz.

Żeby takich osób było jak najmniej, można do 12 grudnia wypełnić krótką ankietę na stronie internetowej Uniwersytetu i zgłosić się do programu.

Coraz więcej chętnych

Na Uniwersytecie Łódzkim studiuje około trzech tysięcy zagranicznych studentów.

- W 2016 roku, podczas pierwszej edycji "Gościa na Gwiazdkę", Wigilię wspólnie z polskimi rodzinami spędziło 19 studentów z zagranicy. Potem było już tylko lepiej - mówi Śpiechowicz.

Rok później statystyki skoczyły w górę aż czterokrotnie. Ponad 50 polskich rodzin przyjęło u siebie prawie 90 studentów.

- Popularność programu rośnie dzięki obu stronom. Polacy okazali się otwarci na "wędrowców", a studenci, często po raz pierwszy biorący udział w chrześcijańskich obchodach Bożego Narodzenia, są otwarci na poznawanie naszych zwyczajów i dań - mówi rzecznik uczelni.

Bigos, pierogi i susz z owoców

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego w zeszłym roku gościł studenta z Kambodży.

- Opowiedział o swojej pracy magisterskiej, którą przygotowuje w Łodzi i o swoich planach na przyszłość. Spróbował wszystkich potraw, w tym typowo polskich - pierogów (zostały z Wigilii) i bigosu - opowiada prof. Antoni Różalski.

Yitong Wang, studentka z Chin, też nie siedziała w zeszłym roku w pustym pokoju:

- To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to sposób spędzania czasu w czasie polskich Świąt. W Chinach wygląda to nieco inaczej. Spotykamy się w gronie młodych osób, w restauracji. Tutaj świętuje cała rodzina, uważam, że to piękne – mówi dziewczyna.

"Gość na Gwiazdkę" to jedna z odsłon projektu University Diversity (Uniwersytet Różnorodny). W jego ramach studenci stają się między innymi bohaterami wystaw fotografii, spotykają się na warsztatach kulinarnych, czy biorą udział w spotkaniach, na których poznają polską kulturę i zwyczaje. Mogą również uczyć się języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ.