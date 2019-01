Pokłócili się o fajerwerki, ktoś wyciągnął nóż. Padły ciosy, zabójcy szuka policja

Video: Małgorzata Marczok / Fakty po południu

"Wywierał presję psychiczną". Partner matki oskarżonej o...

Do aresztu trafił partner 27-letniej kobiety z okolic Kluczborka, która przyznała się do zabicia czworga nowonarodzonych dzieci. Kobieta zeznała, że robiła to na wyraźne polecenie swojego partnera. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

