Policjant miał wyjaśnić, kto odpowiada za zabójstwo w lesie. A to on pociągnął za spust

Był w grupie, która miała zabezpieczać ślady wokół ciała zastrzelonego mężczyzny znalezionego w lesie. Dziś kutnowski policjant oskarżony jest o morderstwo. Zdaniem obrony, musiał strzelać, żeby ratować życie. Prokuratura twierdzi jednak, że to była okrutna egzekucja wykonana na zimno. Dziś zapadnie wyrok.

Do końca 2016 roku zostało już tylko kilka godzin. W środku lasu niedaleko Strzegocina (woj. łódzkie) policyjny walther P99 wystrzelił co najmniej sześć razy.



Huku strzałów nie mógł słyszeć nikt postronny, bo wszystko działo się z dala od zabudowań.



Sylwestrowa egzekucja w lesie. Prokuratura: strzelał policjant, który potem zajmował się sprawą Kilka godzin... czytaj dalej » Za spust pociągał 32-letni dziś Łukasz M., policjant z Kutna. Ciało martwego 36-latka funkcjonariusz włożył na tylną kanapę samochodu, którym przyjechała ofiara. Auto porzucił w głębi lasu, po drodze staranował leśny szlaban.



Do swojego auta wrócił już piechotą. Spieszył się do pracy. Wtedy, w sylwestrową noc, miał dyżur.

- Spóźnił się. Na komendzie mówił, że pomyliły mu się godziny rozpoczęcia dyżuru. Zachowywał się normalnie, nie było po nim widać, że kogoś zabił - mówi tvn24.pl jeden z kolegów ze służby Łukasza M.



***



Dzisiaj w łódzkim sądzie okręgowym zapadnie wyrok po procesie pełnym zwrotów akcji. Obrona podkreśla, że co prawda policjant zabił, ale robił to w obronie własnej.



Przyjaciele



M. pracował w policyjnym pionie kryminalnym. Wychował się w rodzinie o długich policyjnych tradycjach. Ale - jak ustalili prokuratorzy - daleko mu było do wzoru policjanta. Razem z 36-letnim Cezarym - według śledczych - prowadzić miał lewe interesy: handlować alkoholem i papierosami bez akcyzy.



- Myślałam, że to najlepsi przyjaciele - mówiła w czasie procesu Klaudia, dziewczyna zabitego 36-latka.



W ostatnim dniu 2016 roku była pokłócona z partnerem. Dlatego nie zapytała go, gdzie jedzie.



- Słyszałam tylko, jak powiedział przez telefon, że "za chwilę będzie". Założył cienką ołówkową bluzę, wsiadł do samochodu i odjechał. I tyle go widziałam - zeznawała w sądzie na pierwszej rozprawie.



Kilka metrów od niej, na ławie oskarżonych, ze spuszczoną głową siedział Łukasz M.



Wtedy, na początku procesu, twierdził, że nie ma ze sprawą nic wspólnego.



Po kilku miesiącach procesu nagle zmienił zdanie. Przyznał się, że to on strzelał.

Strach



Łukasz M. twierdził, że przed rozpoczęciem sylwestrowego dyżuru chciał odwiedzić kolegę. Kiedy był już w drodze, zauważył, że jedzie za nim samochód. W środku siedział 36-letni Cezary.



Policjant wyjaśniał, że był mu winny pieniądze. Chodziło o 20 tysięcy złotych.



- Mówiłem mu, że oddam je po Nowym Roku - wyjaśniał policjant.

- Nagle wyprzedził mnie i zajechał drogę. Jak wysiadłem, to uderzył mnie w twarz. Upadłem. On się odwrócił do swojego auta. Myślałem, że jest po wszystkim - wyjaśniał.



Potem - jak opowiadał w sądzie 32-latek - Cezary miał wyjąć z samochodu klucz do kół.



- Szedł do mnie i chciał mi zadać ciosy. Spanikowałem - twierdzi policjant. Złapał za pistolet służbowy i zaczął strzelać.



- Nie zachowałem się profesjonalnie, jak policjant. Byłem przerażony, dlatego schowałem zwłoki - mówił policjant.



"Obrona konieczna"



Zaginął po kłótni z żoną. Ciało znaleziono dwa miesiące później Byli w trakcie... czytaj dalej » W trakcie procesu oskarżony był badany przez psychiatrów. Wnioski? Co prawda był on w pełni poczytalny i może odpowiedzieć przed sądem, ale jego psychika nie do końca pasuje do wizerunku mordercy.



Oto bowiem, jak stwierdzili biegli, Łukasz M. ma skłonności do reagowania lękiem. Przejawia też niską zdolność agresji; nie posiada cech antyspołecznych i agresywnych.



- Nasz klient bał się Cezarego S. Największą tragedią jest to, że w momencie zagrożenia Łukasz M. miał przy sobie broń służbową. Bał się o swoje życie i miał prawo je bronić - podkreślał w swojej mowie końcowej mec. Maciej Lenart, jeden z dwóch obrońców Łukasza M.



Prosił sąd o zmianę kwalifikacji czynu na zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Za to polski kodeks przewiduje do 10 lat więzienia.



- To jest klasyczny przykład obrony koniecznej. Mój klient bronił życia i swoich dóbr. Kwestią dyskusyjną jest to, czy przekroczył przy tym granice obrony koniecznej - podkreślał obrońca.



Niedługo po tym wystąpieniu proces podsumował sam oskarżony. Był zapłakany, przepraszał rodzinę zabitego, swoich bliskich i "wszystkich innych, których skrzywdził".



Trzy powody



- Wersja przedstawiona przez oskarżonego byłaby poruszająca, tyle tylko, że jest to wersja nieprawdziwa - stwierdził w finale procesu Łukasz Majchrzak, prokurator.



W swojej mowie końcowej wypunktował, dlaczego nie wolno wierzyć w wersję kutnowskiego policjanta:



1. Łukasz M. nie współpracował z wymiarem sprawiedliwości. Swoją wersję o rzekomej obronie koniecznej przedstawił na finalnym etapie procesu. Mógł więc dostosować swoją narrację do zebranego w sprawie materiału dowodowego.



- Mimo to jest to wersja pełna luk i nieścisłości. Znamienne jest to, że te luki pojawiają się tam, gdzie jego narracja nijak się ma do zabezpieczonych dowodów. Oskarżony nie chciał tego wyjaśniać, bo nie odpowiadał na pytania sądu i oskarżycieli - podkreślał prokurator.



2. Narracja przedstawiająca mordercę jako przerażoną ofiarę mobbingu ze strony Cezarego S. nijak się ma do dowodów.



- Oskarżony twierdzi, że obawiał się S. i go unikał. Tymczasem z telefonu oskarżonego odzyskaliśmy skasowane wiadomości SMS, w których prosił swoją późniejszą ofiarę o drobne przysługi. Nie tak zachowuje się ktoś, kto za wszelką cenę kogoś unika - mówił śledczy.



3. Łukasz M. był podsłuchiwany w celi. Na nagraniach słychać, że dostosowywał swoją wersję do tego, żeby wyjść na ofiarę całego zajścia.



Pokłócili się o fajerwerki, ktoś wyciągnął nóż. Padły ciosy, zabójcy szuka policja Policja szuka... czytaj dalej » - Mówił współosadzonym, że musi wszystko wyglądać tak, jakby zabił w afekcie i w samoobronie. To w czytelny sposób przekreśla wiarygodność swojej wersji - podkreślał Łukasz Majchrzak.



To, co nie pasuje



Prokuratura chce, żeby policjant trafił do celi na 25 lat. Bo to, co udało się ustalić, ma jasno wskazywać, że funkcjonariusz zabił z zimną krwią.



- Przemawia za tym wszytko to, co wydarzyło się feralnego dnia - mówi prokurator.



Po pierwsze, jak wskazuje, wersja Łukasza M. o tym, że chciał przed sylwestrowym dyżurem odwiedzić znajomego nie ma sensu.



- Wyruszył w kierunku przeciwnym do miejsca pracy. O 18.02 nagrała go kamera na przejeździe kolejowym. Od kolegi na komendę miał 46 kilometrów. Żeby się nie spóźnić, nie mógłby być u kolegi dłużej niż pięć minut. Gdzie w tym logika? - pytał prokurator.



Kamery na wspomnianym przejeździe nagrały, że za policjantem faktycznie jechał Cezary S.



Śledczy nie mają wątpliwości, że od samego początku Łukasz M. chciał znaleźć się z nim sam na sam - na odludziu. Dlatego też najpewniej poprosił Cezarego S., żeby jechał za nim.



- Oskarżony twierdzi, że Cezary S. go wyprzedził i zmusił do zatrzymania samochodu. To nieprawda, bo eksperyment procesowy jasno wykazał, że droga była na to zbyt wąska. W istocie to policjant zatrzymał auto - opowiada prokurator.

Oglądaj Wideo: TVN24 Łódź Policjantowi grozi dożywocie



Strzał w czoło



To, co działo się chwilę przed zabójstwem, też nie pasuje do ustaleń.



- Zabity przez oskarżonego mężczyzna był potężnej budowy ciała. Gdyby faktycznie uderzył Łukasza M. w twarz, to pozostałyby po tym jakieś ślady. A ich nie było. Nigdy też nie znaleziono klucza do kół, którym rzekomo Cezary S. miał atakować oskarżonego - podkreślał prokurator.



Policjanta, według prokuratury, ostatecznie pogrąża rekonstrukcja tego, jak padały strzały.



- Pierwszy pocisk został wystrzelony z przyłożenia broni do ciała ofiary. Potem były cztery pociski w brzuch i klatkę piersiową. Ale najbardziej poraża to, co stało się na koniec - relacjonuje Łukasz Majchrzak.



Biegli orzekli bowiem, że Cezary S. ostatni pocisk dostał w czoło. Musiał już wtedy leżeć albo klęczeć przed oprawcą z głową odchyloną do tyłu. Pocisk przeszedł przez mózg i zatrzymał się w kręgosłupie.



- Oskarżony, co jest bezsprzeczne, po wszystkim zacierał ślady. Skutecznie, bo został zatrzymany dopiero po czterech dniach. Nie tylko ukrył ciało, ale też spalił ubrania, w których był w czasie morderstwa. Nie można tego powiązać z chaotycznym i nieracjonalnym postępowaniem - zaznaczał prokurator.



***



Łukasz M. przepracował sylwestrowy dyżur. Około czwartej skończył pracę i pojechał na dyskotekę w Witoni, gdzie pracowała jego żona. Wspólni znajomi wspominają, że zachowywał się normalnie. Około piątej wrócił do domu. Z przyjaciółmi pił whisky i szampana.