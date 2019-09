Niezwykłe skrzyżowanie to już nie jest zabytek? Urzędnicy się spierają, ale rondo ma powstać





Zamiast krzyżówki ośmiu dróg ma być rondo Foto: TVN24 Łódź Video: TVN24 Łódź Zamiast krzyżówki ośmiu dróg ma być rondo Na tym skrzyżowaniu prawie każdy jedzie jak żółtodziób i pokonuje je z drżącym sercem. Bo w łódzkiej gminie Nowosolna krzyżuje się osiem dróg. Statystycznie co roku ginie tu jedna osoba, dlatego mieszkańcy żądają przebudowy historycznego skrzyżowania. Zielone światło na to właśnie dał konserwator zabytków. zobacz więcej wideo »

Na tym skrzyżowaniu prawie każdy jedzie jak żółtodziób i pokonuje je z drżącym sercem. Bo w łódzkiej gminie Nowosolna krzyżuje się osiem dróg. Co chwila dochodzi tu do kolizji i wypadków, dlatego mieszkańcy żądają przebudowy historycznego skrzyżowania. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi właśnie stwierdził, że można już to zrobić, bo skrzyżowanie nie powinno figurować już w dokumentach jako zabytek. Tyle, że wątpliwości co do tego ma miasto.

Przez to miejsce lepiej nie jechać bez przypomnienia sobie zasad ruchu drogowego. Bo poprawny przejazd przez skrzyżowanie w gminie Nowosolna wymaga patrzenia na wskazania sygnalizatorów świetlnych, znaków poziomych i stosowania zasady prawej ręki. Wszystko naraz.

Inaczej się nie da, bo z tego miejsca można zjechać w ulice: Byszewską, Grabińską, Kasprowicza, Brzezińską, Jugosłowiańską, Pomorską i Wiączyńską. Z góry plan skrzyżowania wygląda jak słońce.

A że przejazd przez skrzyżowanie przypomina spacer po polu minowym, to kolizji tu nie brakuje. Niestety, dochodzi też do śmiertelnych wypadków. W ciągu 20 ostatnich lat zginęło tutaj 21 osób.

Dlatego też mieszkańcy od lat żądają zmian. I wszystko wskazuje, że wreszcie się doczekają.

Chcą zmian, ale…

Za organizację ruchu na krzyżówce-koszmarze odpowiada Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Urzędnicy już od dawna widzieli potrzebę zmian, ale dotąd – jak tłumaczyli - ręce krępował im fakt, że skrzyżowanie było zabytkiem, który jest chroniony prawem.

Teraz może się to skończyć, bo Wojewódzki Konserwator Zabytków właśnie stwierdził, że zabudowę Nowosolnej (wraz z charakterystycznym układem ulic) można bez większej straty wykreślić z ewidencji zabytków.

- Skrzyżowanie straciło swój rys historyczny – tłumaczy Aleksandra Stępień, wojewódzki konserwator zabytków.

Zabudowa w centrum Nowosolnej wpisana jest do dwóch ewidencji – miasta i województwa. Zmiana w tym pierwszym rejestrze jest możliwa tylko za zgodą prezydenta Łodzi, Hanny Zdanowskiej.

A miasto nie pali się, żeby szybko zaakceptować wniosek konserwatora. Dlaczego, skoro dotąd urzędnicy narzekali na fakt, że rejestr utrudnia im zmiany? Bo – jak mówi Aleksandra Hac z magistratu – wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest zaskakujący i niespójny z wcześniejszą jego narracją.

- Bardzo wnikliwie pochylimy się nad tym wnioskiem. Dziwi nas fakt, że jeszcze w 2016 roku wojewódzki konserwator zabytków (wtedy jeszcze był nim Wojciech Szygendowski – red.) postulował, żeby zabudowę Nowosolnej objąć większą ochroną i wpisać ją do rejestru zabytków – mówi Hac.

„Rondo i tak będzie”

Czy to oznacza, że przebudowa skrzyżowania jednak się nie odbędzie? Urzędnicy obiecują, że zmiany i tak będą – niezależnie od tego, czy zabudowa Nowosolnej zostanie wykreślone z ewidencji zabytków, czy też nie.

Źródło: UMŁ Tak skrzyżowanie może wyglądać po przebudowie

- Przebudowa i tak będzie możliwa, ale będzie wymagała szczegółowej współpracy z konserwatorem miejskim. Może to być jednak lepsze rozwiązanie, niż chaotyczne zmiany co do historycznej wartości Nowosolnej – mówi rozmówczyni tvn24.pl.

Dodaje, że przebudowa skrzyżowania powinna rozpocząć się w przyszłym roku.

Źródło: Google Earth Skrzyżowanie grozy w Łodzi