Siedem porzuconych szczeniąt i ich pobita matka. Szukają sprawcy dramatu psów

Foto: Animal Patrol Łódź Video: Jacek Morgaś / tvn24

OTOZ Animals sprowadza psy z Białorusi, żeby ratowac ich życie

4.10 | Trafiają do "umieralni", a po kilku dniach - jeśli nie znajdzie się nikt chętny do opieki nad nimi - są zabijane. I choć białoruskie organizacje walczą o prawo do życia dla bezdomnych zwierząt, sytuacja od lat nie zmienia się. - Humanitarna eutanazja nikogo tam nie obchodzi - przekonują polscy obrońcy praw zwierząt, którzy zdecydowali się pomóc, sprowadzając psy do adopcji w naszym kraju.

