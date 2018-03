Wspólna akcja polskiej i hiszpańskiej policji. Rozbili gang, zlikwidowali plantację konopi





Dwie osoby zatrzymali w Hiszpanii, dwie w Polsce. I, jak zapewniają, to jeszcze nie koniec. Centralne Biuro Śledcze Policji wspólnie z policją hiszpańską rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie podejrzani są o produkcję, przemyt oraz wprowadzanie do obrotu środków odurzających.

Nad tą sprawą pracowali od kilku miesięcy. Funkcjonariusze z łódzkiego CBŚP ustalili, że kilku Polaków może prowadzić na terenie Hiszpanii działalność narkotykową. Specjalizowali się w produkcji i handlu konopiami oraz marihuaną.

W swoich działaniach policjanci ściśle współpracowali z policją hiszpańską, przy wsparciu EUROPOL-u. I są efekty. Łącznie zatrzymano cztery osoby: dwie w Polsce i dwie w Hiszpanii.

- Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji, przemytu i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających – poinformowała kom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.





Może być więcej zatrzymań

Pierwsze dwie osoby zatrzymano w styczniu w miejscowości Gandia. CBŚP wspólnie z miejscową policją przeszukało dom wynajmowany przez obywateli Polski. Odnaleziono w nim plantację prawie 200 krzewów konopi indyjskich oraz 10,5 kg gotowej marihuany. Do sprawy zatrzymano dwoje obywateli Polski przebywających na stałe w Hiszpanii.



Ale policjanci CBŚP podejrzewali, że w działalność grupy przestępczej zaangażowanych było więcej osób. Do zatrzymania kolejnych dwóch podejrzanych doszło w ostatnich dniach na południu Polski.

Według rzeczniczki CBŚP sprawa jest rozwojowa. Policjanci nadal pracują nad nią pod nadzorem Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Łodzi.

