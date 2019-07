Wycieńczona i skrajnie zaniedbana leżała w wannie. Początek procesu jej "opiekunów"





»

Proces ruszył w Łodzi Foto: TVN24 Łódź Video: TVN24 Łódź Proces ruszył w Łodzi 19.07. | W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa ruszył proces 27-letniej Sandry K. z Łodzi i jej o rok starszego partnera, Macieja P. Oboje mieli zajmować się 12-letnią suczką w typie rasy amstaff, a odpowiadają za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Odebrana im Luna była skrajnie zaniedbana. zobacz więcej wideo »

Mężczyźni znęcali się nad lisem w miejscowości pod Bierawą Foto: TVN24 Łódź Video: Google Maps Mężczyźni znęcali się nad lisem w miejscowości pod Bierawą 04.07 | Dwóch mężczyzn spod Bierawy na Opolszczyźnie zostało skazanych na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata za usiłowanie zabójstwa lisa. Zwierzę podkradało im kury z gospodarstwa, dlatego w bestialski sposób postanowili się na nim zemścić. zobacz więcej wideo »

Foto: TVN24 Łódź | Video: TVN24 Łódź Proces ruszył w Łodzi

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa ruszył proces 27-letniej Sandry K. z Łodzi i jej o rok starszego partnera, Macieja P. Oboje mieli zajmować się 12-letnią suczką w typie rasy amstaff, a odpowiadają za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Odebrana im Luna była skrajnie zaniedbana.

Para odpowiada z wolnej stopy. W piątek przed łódzkim sądem nie przyznali się do winy.

"Jakby ktoś naciągnął skórę na szkielet". Opiekunka Luny trafi do aresztu Dwunastoletnia... czytaj dalej » - Pies tęsknił do właścicielki. A my nie mieliśmy pieniędzy (żeby - red.) się nim zajmować. Szukaliśmy pomocy w różnych instytucjach - przekonywała Sandra K.

Luna, dwunastoletnia suczka, należała do matki oskarżonej. W listopadzie ubiegłego roku właścicielka wyjechała z kraju i zwierzę przekazała córce. Na początku marca suczka została odebrana parze przez strażników miejskich, którzy zaalarmowali prokuraturę.

Śledczy w akcie oskarżenia podkreślają, że pies był skrajnie zaniedbany.

- Zwierzę było wychudzone i niezdolne do poruszania się o własnych siłach. Było pozbawione dostępu do wody i pokarmu. Na jednej z łap widoczny był stary, nieleczony uraz - podkreślał po zakończeniu śledztwa Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.

"Nie były dotąd agresywne". Twierdzi, że to jej psy pastwiły się nad biegaczem - Z podwórka... czytaj dalej » Zwierzę trafiło do kliniki weterynaryjnej, gdzie rozpoczęto intensywne leczenie. Prokurator informował, że - według lekarzy - zaniedbania mają charakter długotrwały.

Z wolnej stopy

Oskarżonym grozi do pięciu lat więzienia. Opiekunowie po przedstawieniu zarzutów trafili do aresztu. Początkowo sąd zgodził się na to, aby byli w nim przez trzy miesiące.

- Na mocy postanowienia sądu okręgowego okres stosowania aresztu skrócono o miesiąc i wdrożono policyjny dozór - informował prokurator Krzysztof Kopania.