Paulina zginęła w hostelu od ciosów nożem. Są wyniki badań toksykologicznych

Łódzka prokuratura bada okoliczności śmierci 28-letniej Pauliny D. Kobieta została zamordowana pod koniec października. Zanim znaleziono jej ciało, w poszukiwania zaangażowało się niemal całe miasto. Prokuratura ustaliła, że przed śmiercią nie była ona pod wpływem żadnych substancji psychoaktywnych.

Śledczy chcieli sprawdzić, czy przed zabójstwem ktoś mógł podać 28-letniej kobiecie substancje, które wpłynęłyby na jej zdolność podejmowania decyzji. Dlatego podczas sekcji zwłok pobrano próbki, które trafiły do badań toksykologicznych.

Wywiózł ciało Pauliny taksówką. "Nie wyglądał jak ktoś, kto dopiero zabił" Taksówkarzowi... czytaj dalej » - Ekspertyza obejmowała szerokie spektrum środków odurzających i psychotropowych. Wyniki nie potwierdzają hipotezy, by kobiecie przed śmiercią podano tego typu substancje - poinformował Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.

Czekają na ekstradycję

O zabójstwo kobiety śledczy podejrzewają Mamukę K., 39-letni Gruzina, który - jak twierdzą śledczy - poznał swoją późniejszą ofiarę na ulicy Piotrkowskiej. Paulina D. bawiła się w piątek (19 października) w towarzystwie znajomych. Gruzina spotkała w sobotę rano.

Podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny zatrzymany w Kijowie Mężczyzna,... czytaj dalej » Wiadomo, że Mamuka K. poprowadził kobietę do hostelu przy ul. Żeromskiego. Tam mieszkała grupa obcokrajowców pracujących na okolicznej budowie. Wtedy, tuż po ósmej rano, większość lokatorów była już w pracy. - Nasze ustalenia wskazują, że kobieta została pobita i pozbawiona życia. Sprawca działał z motywów seksualnych. Przyczyną zgonu były ciosy ostrym narzędziem w szyję. Najpewniej nożem, który udało się zabezpieczyć - mówił Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Wszystko to działo się niedługo po tym, jak Paulina weszła do gmachu przy Żeromskiego. Jej ciało zostało przewiezione w pobliże Stawów Jana i tam porzucone. Mamuka K. niedługo potem wyjechał z Łodzi.

Zatrzymany został 1 listopada w Kijowie, stolicy Ukrainy. Łódzcy prokuratorzy ciągle czekają na ekstradycję Gruzina.

Trzy osoby już w polskim areszcie

W sprawie aresztowano już trzy osoby: 44-letnią Białorusinkę, dwóch Gruzinów i Białorusin. Ten ostatni jest podejrzany o poplecznictwo - zdaniem śledczych podejrzany zacierał ślady przestępstwa. Pozostali obcokrajowcy mieli wiedzieć o tym, że w hostelu przy ul. Żeromskiego doszło do zbrodni, ale nie poinformowali o tym służby.