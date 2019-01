Krótko przed śmiercią zamieszkał z nią lokator. Bała się go, według śledczych to on ją zabił

Video: TVN24 Łódź

Podejrzanemu grozi dożywocie

23.01. | - Prosiła, błagała. Nie chciała z tym człowiekiem być pod jednym dachem. To był horror - mówią bliscy 86-latki, która została brutalnie zabita w Łodzi. Dwa tygodnie przed śmiercią dokwaterowano jej współlokatora. Zdaniem prokuratury, to on jest zabójcą.

»