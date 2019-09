Operacja się udała, ale pacjent uciekł ze stołu. "Jakim cudem? Płakałam z bezradności"

Video: Marta Warchoł / Fakty po południu

Strażnik miejski po służbie kopnął psa. Mężczyzna stracił pracę

40-letni strażnik miejski po służbie brutalnie kopnął małego psiaka. Ponoć miało to przekonać właścicielkę psa, że powinna wyprowadzać go na smyczy. Kluczowy w tej sprawie okazał się monitoring. To dzięki niemu udało się zidentyfikować mężczyznę. Czterdziestolatek stracił pracę. Nie były jedyne skutki jego agresywnego postępowania.

