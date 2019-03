Miał pokazać bilet, pokazał nóż. Ma zarzuty zamiast mandatu

Pozostałe informacje

Powinien dostać mandat, bo kontroler złapał go bez biletu. 27-latek z Łodzi wyciągnął nóż i chciał uciec z tramwaju. Teraz...

Wyborcy z Daszyny (woj. łódzkie) wybrali go na wójta, chociaż ostatni raz poza celą był w kwietniu ubiegłego roku. W gminie...

Szedł na obchód, ale broni z jakiegoś powodu brać ze sobą nie chciał. Schował ją do... kuchenki mikrofalowej. A ona - w...

wczoraj, 09:46

Wbiegł na pasy na czerwonym świetle, uderzył go samochód. Kierowca nie miał szans uniknąć wypadku, ale to on został uznany za...