WOŚP dziękuję za finał i maluje mural na akademiku





Dwa glany i napis "wędruj". To projekt muralu, za którym stoi sam Jurek Owsiak. Wielkoformatowy obraz powstaje na ścianie łódzkiego akademika. Tak orkiestra dziękuję za udział w styczniowym finale.

To już tradycja. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ogłasza konkurs dla sztabów na to, w jaki sposób podziękować za udział w zbiórce. Tym razem wygrali sztabowcy z Łodzi.



Zaproponowali wymalowanie muralu na jednej ze ścian akademika na osiedlu Uniwersytetu Łódzkiego.



- Obraz przedstawia dwa glany i napis "wędruj". Prace są już zaawansowane, jeżeli pogoda się utrzyma, to całość będzie gotowa do końca tygodnia - informuje Przemysław Kaleta, reporter TVN24.

Nagrodzony pomysł wymyśliła studentka, która odpowiada za organizację akcji układania złotego serduszka z monet. Tylko w tym roku zebrano dla WOŚP w ten sposób ponad siedemdziesiąt tysięcy złotych

Kolejny finał, kolejny rekord



Podczas 27. finału Orkiestra zebrała 175 milionów 938 tysięcy i 717 złotych. To kolejny rekord.

Fundacja Wielka Orkiestry Świątecznej Pomocy powstała w 1993 roku. Od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki kupuje i przekazuje w darze, przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce, najnowocześniejszy sprzęt medyczny.



Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W ciągu 26 Finałów fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiej medycyny ponad 951 milionów złotych. Jak ogłosił szef WOŚP Jerzy Owsiak, w czasie 27. Finału 13 stycznia, suma wszystkich zbiórek prowadzonych od 1993 roku przekroczyła miliard złotych. 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się pod hasłem "Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha". Celem zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Oglądaj Wideo: TVN24 Łódź Obraz ma być gotowy do końca tygodnia