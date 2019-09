Zawaliły się stropy w kamienicy, Łódź prosi o pomoc państwową. "Kolejne kamienice mogą runąć"





- W bardzo trudnym stanie jest wiele budynków. Staramy się je remontować, ale możemy nie zdążyć przed kolejnym wypadkiem - mówi wiceprezydent Łodzi, Krzysztof Piątkowski po tym, jak w kamienicy przy ul. Rewolucji runęły stropy. Fragment budynku trzeba będzie rozebrać.

Do katastrofy budowlanej doszło w poniedziałek. Gmach przy ulicy Rewolucji 1905 roku w Łodzi był przygotowywany do gruntownej rewitalizacji.

- Dwie ściany zewnętrzne, od ulicy Kilińskiego i Rewolucji, nie są niczym podparte. W środku gmachu wszystko się zawaliło, nie ma usztywnienia - tłumaczy Bohdan Wielanek, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

We wtorek pojawiły się informacje, że w związku z tym cały gmach trzeba będzie rozebrać. To jednak - jak mówi Aleksandra Hac z łódzkiego magistratu - nie jest prawdą.

- Budynek będzie wyremontowany, a rozbiórka tyczyć się będzie tylko północno-wschodniego narożnika - mówi Hac.

"Możemy nie zdążyć"

Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Łodzi mówi w rozmowie z TVN24, że to, co wydarzyło się przy Rewolucji jest "jasnym sygnałem" o trudnej sytuacji budynków w centrum miasta.

- Mamy bardzo wiele budynków, które są w bardzo złym stanie. To efekt wieloletnich zaniedbań. Staramy się remontować je tak szybko, jak to możliwe. Ale to może nie wystarczyć - mówi Piątkowski.

Samorządowiec podkreśla, że ostatnio wyremontowano ponad 200 gmachów w centrum miasta. Kolejnych 150 remontów jest w toku.

- Możemy jednak nie zdążyć. Dlatego apelujemy do władz państwowych o konkretne wsparcie finansowe na remonty - zaznaczył Piątkowski.

