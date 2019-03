Zachorowała na odrę. Miała siedzieć w domu, poszła na szkolną akademię





Kilkadziesiąt osób, w tym dzieci może zachorować na odrę przez 36-letnią łodziankę. - Kobieta wbrew zaleceniom lekarza poszła do szkoły swojej córki - słyszymy w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi, gdzie hospitalizowana jest pacjentka.

Ciągle przebywa w szpitalu. Według wyliczeń łódzkiego sanepidu, swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem 36-letnia kobieta naraziła na zachorowanie na odrę blisko 90 osób.

"Ty będziesz szczepionkowcem, ja antyszczepionkowcem". Powstała "przewrotna" gra karciana Powstała... czytaj dalej » - Obecnie jest ona pacjentką oddziału zakaźnego. Oprócz niej opiekujemy się jeszcze młodym mężczyzną, który również zachorował na odrę - informuje Ewa Papiernik ze szpitala im. Biegańskiego w Łodzi.



O sprawie jako pierwsi poinformowali reporterzy "Expressu Ilustrowanego". Na jego łamach można przeczytać, że 36-latka poszła do szkoły na uroczystą akademię, w czasie której nagrodę odbierała jej córka.

Na razie trudno oszacować, ile zachorowań spowodowała 36-latka. Okres wylęgania się choroby trwa około trzech tygodni.



Do osób, które były na szkolnej akademii dociera łódzki sanepid. I zaleca pilną wizytę u lekarza pierwszego kontaktu oraz zaszczepienie się przeciwko odrze.



Fala zachorowań



W poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alarmowało, że od początku roku zanotowano w Polsce już 434 zachorowania na odrę.



15-krotny wzrost zachorowań w dwa lata. Alarmujący raport WHO Te statystyki... czytaj dalej » - W tym samym okresie ubiegłego roku takich przypadków było 31 - informował w poniedziałek Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora RCB.



Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w całym zeszłym roku zarejestrowano 339 przypadków odry, a w 2017 r. – 63.



WHO alarmuje, że zachorowalność na odrę w Europie w 2018 r. wzrosła aż trzykrotnie - do rekordowych ponad 82 tys. przypadków. Najwięcej, bo ponad 53,2 tys. zachorowań, zanotowano w ubiegłym roku na Ukrainie. Na drugim miejscu była Serbia z 5 tys. zachorowań, a kolejne miejsca zajęły: Francja (2,9 tys.), Rosja (2,3 tys.) i Grecja (2,2 tys.).



Rozprzestrzenia się błyskawicznie



Odra to ostra wirusowa choroba zakaźna. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Dość częste są powikłania po odrze. Lżejsze to np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze, m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.



Odra jest najbardziej niebezpieczna dla dzieci do 5 lat i dla osób z zaburzeniami odporności. Chorują na nią głównie osoby niezaszczepione.