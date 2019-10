Kamienice w katastrofalnym stanie. Łódź prosi o pomoc

W Łodzi miasto zarządza sześcioma tysiącami kamienic, ale co szósta wymaga pilnego remontu. W ciągu kilku ostatnich tygodni doszło już do trzech katastrof budowlanych. Remont jednego budynku to - jak szacują w magistracie - od pięciu do 15 milionów złotych. Prezydent Łodzi alarmuje, że miasto nie ma takich pieniędzy i prosi rząd o pomoc.