Chciał ukraść auto, nakrył go właściciel. Złodziej zaatakował go nożem

Właściciel samochodu zszedł do podziemnego garażu i zobaczył, że w jego aucie ktoś siedzi. Nakryty na gorącym uczynku złodziej wyjął nóż, zadał cios i uciekł. Poszkodowany łodzianin na szczęście przeżył. Napastnika szuka policja.

Ciemny samochód osobowy stał na podziemnym parkingu pod blokiem przy ulicy Tymienieckiego w Łodzi. We wtorek przed południem do auta zszedł jego 47-letni właściciel. Kiedy wysiadł na parkingu z windy zobaczył, że w jego pojeździe ktoś siedzi.

Pokazał, jak chował ciało i ścierał krew. Ciosów nożem w szyję nie pamięta Wizja lokalna... czytaj dalej » - Sprawca miał około 25 lat i około 180 centymetrów wzrostu. Miał na sobie czapkę z daszkiem, niebieską kurtkę i krótkie spodnie - opisuje nadkom. Adam Kolasa z łódzkiej policji.

Nakryty mężczyzna wysiadł z auta, wyciągnął nóż i zadał cios właścicielowi samochodu.

- Został raniony w brzuch. Na szczęście, obrażenia okazały się powierzchowne i zaatakowany już opuścił szpital - relacjonuje Piotr Borowski, reporter TVN24, który zajął się sprawą.

Nie był sam?

Napastnika usiłują namierzyć funkcjonariusze kryminalni i dochodzeniowo-śledczy.

- Przeglądamy zapisy monitoringu, docieramy do świadków zdarzenia. Ustalamy tożsamość podejrzewanego - informuje policjant.

Funkcjonariusze nie wykluczają, że napastnik nie działał sam.

- Prawdopodobnie przestępców było co najmniej dwóch. Jeden miał ukraść auto, a drugi stał na czatach - dodaje Kolasa.

Policja wstępnie zakwalifikowała atak jako kradzież rozbójniczą. Za to przestępstwo polski kodeks przewiduje do 10 lat więzienia.

Oglądaj Wideo: TVN24 Łódź Sprawcy może grozić do 10 lat więzienia