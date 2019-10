Damian był bity niemal od urodzenia. Jego rodzice staną przed sądem

12.02| 34-latka, która najpierw rzuciła swoim miesięcznym synem o asfalt, a następnie go kopnęła najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Kobieta jest podejrzana o usiłowanie zabójstwa. Grozi jej dożywocie.

03.08 | Aż 3,2 promila alkoholu w organizmie miała 50-letnia matka, która w mieszkaniu w Legnicy (Dolnośląskie) opiekowała się niepełnosprawnym dzieckiem. 10-latek został przekazany pod opiekę starszemu bratu, a kobieta trafiła do aresztu. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Prokuratura w Kutnie (Łódzkie) wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 42-latkowi, który miał pastwić się nad własnym półrocznym synem. Oskarżonemu grozi dożywocie za usiłowanie zabójstwa. Matka chłopczyka - zdaniem śledczych - wiedziała, że jest on bity, ale nic nie zrobiła, żeby zapobiec cierpieniom dziecka. Jej grozi do pięciu lat więzienia.