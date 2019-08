Chce zamienić NIK na Senat. Krzysztof Kwiatkowski zapowiada start jako kandydat niezależny

Lubnauer: nie ma decyzji, by Kwiatkowski dostał poparcie...

Foto: TVN24 Łódź Video: tvn24

Lubnauer: nie ma decyzji, by Kwiatkowski dostał poparcie...

19.08 | Krzysztof Kwiatkowski ogłosił na razie, że zamierza startować. Na pewno nie ma go na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu - powiedziała w "Faktach po Faktach" Katarzyna Lubnauer. przewodnicząca Nowoczesnej odniosła się do ogłoszonej w poniedziałek przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli decyzji o rezygnacji z pełnionej funkcji i o starcie w jesiennych wyborach parlamentarnych.

»