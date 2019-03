Najpierw pił, potem urywał lusterka. Turysta z Francji zatrzymany

Pozostałe informacje

09:46

Odtwórz: Pieszy był nietrzeźwy, wbiegł pod koła na czerwonym. Winny? Kierowca samochodu

Wbiegł na pasy na czerwonym świetle, uderzył go samochód. Kierowca nie miał szans uniknąć wypadku, ale to on został uznany za... czytaj dalej »