Czeski policjant podczas kontroli zapytał: pieniądze macie? "Wziął 400 złotych, kwitka nam nie dał"

(policjant)- Dobry.



(kierowca)- Dzień dobry.



- Dokumenty wasze. Prawo jazdy.... panie kierowca! Ile tam była prędkość? Ograniczenie?



- 110?



- Pan próbuje, albo wiecie.



- (śmiech) próbujemy.



- Próbujemy! A to źle. Osiemdziesiąt.



- Dowód mi dajcie.



- Jaki dowód?... Acha...



- Dowód (niezroz.). Prędkość! Ja? To będzie... prawo jazdy! Skąd jedziecie teraz?



- My? Aż z Niemiec.



- Aż z Niemiec, no!



- Trzy tysiące kilometrów. Mogę panu pokazać.



- Trzy tysiące kilometrów a przed granicą przejęcie prawo jazdy! Trzeba uważać trochę.



- No kurczę, niech pan zrozumie. Spieszymy się naprawdę, bo mamy jeszcze kupę kilometrów. My jesteśmy z Podkarpacia. No niech pan zobaczy...



- Ale panowie... trzeba uważać trochę, nie? Tu jest autostrada popsuta.



- No właśnie widzieliśmy...



- A wy lecicie tak. Co mam zrobić teraz z wami?



- Pouczenie!



- Pouczenie? Jak to jest nagrane. Protokół do urzędu. Jeden rok zakaz prowadzenia i 25 tysięcy koron.



- Poważnie?



- No. Tak to tam jest.



- (westchnięcie)



- Pieniądze macie?



- Ile?



- No ja nie wiem, jak wy chcecie to zrobić.



- No nie wiem... najniższą linią oporu.



- Najniższy to jest 5000 koron (ok. 833 złotych - red.)



- 5000 koron to jest...



- 200 euro.



- 200 euro...



- Samochód jest wasz, tak?



- To jest firmowy mój.



- Tak to napisać? Albo jak to zrobimy?...



- Na pouczeniu jakoś by się nie skończyło? Pierwszy raz jesteśmy...



- Nie, nie, nie...



- Macie pieniądze, albo jak to mamy zrobić? Albo karta kredytowa? No patrzycie tak na mnie (śmiech) a ja nie wiem...



- Nie no, najniższa linia oporu. Dwieście euro to jest...



- Dobra, stówa. Ostatnie.



- Dobra. A może być w złotówkach?



- No może być, no.



- Dobra, daj Kuba portfel. Cztery stówy?



- Dobra, no.



- Ale uważajcie drugim razem.



- Dobra.



- Żebyście nie stracili prawa jazdy.



- Dzięki.



- Dobra, do widzenia.