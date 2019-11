21-latek śmiertelnie postrzelony przez policjanta. Łódzka prokuratura: zapoznajemy się z aktami





Prokuratura Regionalna w Łodzi będzie prowadzić śledztwo w sprawie śmierci 21-letniego mieszkańca Konina, który został śmiertelnie postrzelony przez policjanta. - Zapoznajemy się z aktami sprawy - informuje rzecznik prokuratury, Krzysztof Bukowiecki.

Sprawą śmierci 21-latka początkowo zajmowali się śledczy z Konina. Śledztwo zostało jednak przeniesione do Łodzi. Decyzję tę argumentowano tym, że - jak mówi Krzysztof Bukowiecki z Prokuratury Regionalnej w Łodzi - postępowanie musi być prowadzone w sposób transparentny.

Bukowiecki we wtorek informował, że sprawa najpewniej trafi do jednej z podległych prokuratur okręgowych. W środę zapadła decyzja, że za śledztwo będzie odpowiadać jednak sama Prokuratura Regionalna w Łodzi.

- Należy wyeliminować wątpliwości, co do ewentualnej bezstronności w zakresie prowadzenia postępowania - tłumaczy przeniesienie śledztwa prokurator Bukowiecki w rozmowie z tvn24.pl.

Akta sprawy dotarły już do Łodzi.

- Zapoznajemy się z ich treścią. Na tym etapie nie sposób mówić jeszcze o jakichkolwiek decyzjach merytorycznych - podkreśla Bukowiecki.

Śmierć z policyjnej broni

14 listopada przed południem na jednym z konińskich osiedli patrol policji próbował wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków; najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni; 21-latek zmarł pomimo udzielonej pomocy medycznej. Policja utrzymuje, że funkcjonariusz był zmuszony do użycia broni.

- Na miejscu obok ciała zabezpieczono duże nożyczki, które traktujemy jako niebezpieczne narzędzie i torebkę z białym proszkiem - mówił Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji.

W związku z tym zdarzeniem Prokuratura Okręgowa w Koninie wszczęła śledztwo. Postępowanie, które trafiło już do Łodzi prowadzone jest w sprawie nieumyślnego przekroczenia uprawnień przez policjanta i nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie Aleksandra Marańda przekazała, że "do prokuratury wpłynęła opinia wstępna z oględzin zewnętrznych sekcji zwłok".

- Z uwagi na to, że cały czas są przesłuchiwani świadkowie i prowadzone czynności, nie możemy informować o jej wynikach - mówiła. Prokuratura zabezpieczyła też nagrania z kamer monitoringu znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia. - Zabezpieczony materiał pokazuje przebieg całego zdarzenia - przekazała Marańda. Prokurator nie zdradziła jednak szczegółów.

Oglądaj Wideo: Paula Przetakowska/Fakty po południu Napięta sytuacja w Koninie. Zwołano sztab kryzysowy

Zamieszki

Dzień po zdarzeniu na miejsce tragedii przybyło ponad 100 osób m.in. znajomi śmiertelnie postrzelonego mężczyzny, którzy skandowali - "dożywocie dla policjanta!".

Kulminacja emocji nastąpiła w niedzielę przed siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Koninie, gdzie doszło do zamieszek.

Dwie osoby zostały aresztowane za atak na policjantów.

O zaprzestanie protestów i zamieszek zaapelował do wszystkich ojciec 21-latka.

- Chciałbym prosić wszystkich w imieniu swoim i syna, żebyście nic nie robili, żebyście uszanowali śmierć mojego syna. To, co robicie, naprawdę przeszkadza i dla dobra syna proszę: skończcie z tym - mówił pan Artur.

Ojciec 21-latka w poniedziałek spotkał się z władzami miasta. - Zapytaliśmy go, czy jeszcze w jakiś sposób możemy mu pomóc. Od soboty, oprócz pracownika socjalnego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadysponował do rodziny psychologa - poinformował Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina.

Oglądaj Wideo: Dariusz Prosiecki/Fakty TVN 18.11.2019 | Zamieszki przed komendą w Koninie. "Proszę, skończcie z tym"