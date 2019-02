"Wjechał we mnie, mam wypadek!". Kierowca był pijany, dwie osoby zginęły

38-latkowi może grozić do 12 lat więzienia

38-latkowi może grozić do 12 lat więzienia

05.02. | Do 12 lat więzienia może grozić 38-latkowi, który po pijanemu doprowadził do tragicznego wypadku pod Strykowem. Dwie osoby zginęły, dwie inne w ciężkim stanie trafiły do szpitala.

