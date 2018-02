Jeden pożar, dwa spalone radiowozy. "To będzie odczuwalna strata"

Video: 2018 Cable News Network All Right Reserved

Nastolatek wywołał ogromny pożar. Usłyszał surowy wyrok

Prace społeczne, zakaz wychodzenia bez opieki i 5-letni zakaz spędzania wolnego czasu poza domem - taki wyrok usłyszał nastolatek z Kanady. To on był sprawcą ogromnego pożaru w okolicach Eagle Creek w amerykańskim Oregonie. We wrześniu ubiegłego roku z ogniem walczyły tam setki strażaków.

