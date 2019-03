Gmina ma swoje porsche, bo nikt nie chciał spadku po biznesmenie

Video: P. Hawałej / TVN24 Wrocław

Sąd o spadku dla syna księdza Irka

01.03| Do wrocławskiego sądu wpłynęła apelacja ws. spadku po zmarłym rektorze Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Od wyroku, zgodnie z którym majątek miał trafić do 6-letniego syna duchownego, odwołała się siostrzenica kapłana.

»