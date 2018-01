Pozostałe informacje

Prosiła, błagała. Nie chciała z tym człowiekiem być pod jednym dachem. To był horror - mówią bliscy 86-latki, która została... czytaj dalej »

Odtwórz: "Wszyscy widzieli, jak kradła puszkę WOŚP". Ukrywała się przypięta do stelaża pod łóżkiem

Do dwóch lat więzienia grozi 32-latkowi z Koluszek (woj. łódzkie), który publicznie wykonywał gest nazistowskiego powitania. W... czytaj dalej »

W domu nie było 86-latki. Była za to krew na dywanie, jej 34-letni współlokator i jego już spakowane bagaże. - Wnuk ofiary od... czytaj dalej »

Do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia doszło na drodze krajowej 1 w okolicach miejscowości Siomki (Łódzkie). Jak... czytaj dalej »

- Aston martin? Jakieś 500 tys. złotych. Rollce royce to około 1,2 miliona - wylicza Tadeusz Pacyna z Łodzi. Okradli go... czytaj dalej »

czwartek, 18 stycznia

Odtwórz: W kajdankach uciekł z policyjnego konwoju. Nastolatek zatrzymany

Pilnowało go dwoje policjantów, na rękach miał kajdanki. Mimo to 17-latek im uciekł. Jak to możliwe? Łódzki komendant miejski... czytaj dalej »