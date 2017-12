Dróżnik trafił do szpitala. Zastąpili go policjanci

Do niecodziennej sytuacji doszło na przejeździe kolejowym przy wylocie z Pabianic w kierunku Dobronia (województwo łódzkie). Dróżnik źle się poczuł i trafił do szpitala. Do momentu przyjazdu jego zmiennika, służbę pełnili policjanci. Dbali, by przy otwartych rogatkach nie doszło do tragedii.