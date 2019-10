"Dostał miłość i zrozumienie, odpłacił się tragedią". Śledztwo po wybuchu pod Łodzią





Dwie ofiary śmiertelne, ranne dziecko, uszkodzony dom. W tle rodzinna awantura. W Janówce koło Łodzi wybuchła butla z gazem. W gruzowisku zawalonego budynku strażacy odnaleźli ciała dwóch mężczyzn. 28- i 72-latka. Według policji to młodszy z nich miał celowo spowodować eksplozję. Wcześniej biegał po posesji z nożem i agresywnie się zachowywał.

- Dostaliśmy zgłoszenie, że mężczyzna z nożem biegał po posesji, awanturuje się, odkręcił butlę gazową, doprowadzając do pożaru budynku. My dotarliśmy pierwsi jeszcze przed pogotowiem i strażą. Od zgłaszającej dostaliśmy informację, że znajdują się dwaj mężczyźni oraz dziecko. Wraz z ratownikiem medycznym udaliśmy się do budynku na pierwszym piętrze znaleźliśmy chłopca, którego udało się wyciągnąć. Chłopiec z powierzchownymi ranami trafił do szpitala. Tam było też dużo butli z gazem, na szczęście nic więcej nie wybuchło - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Adrian Majrzak, sierżant Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Foto: TVN24 Łódź | Video: Michalina Czepita / Fakty w Południe Dom został zniszczony

- On był jak tykająca bomba. Wiedzieliśmy, że może dojść do czegoś złego, ale takiej tragedii się nie spodziewaliśmy - mówią mieszkańcy Janówki pod Łodzią. W niedzielę po południu doszło tam do eksplozji, po której zawalił się dom. Zginęły dwie osoby, w tym prawdopodobny sprawca tragedii. Spod gruzów wydobyto dziewięcioletniego chłopca, który trafił do szpitala.

Do eksplozji, o której pisaliśmy na tvn24.pl, doszło po godzinie 14. Okoliczności tragedii bada prokuratura, która stara się odtworzyć minuta po minucie, co stało się w Janówce w powiecie łódzkim wschodnim. I poznaje coraz więcej szczegółów.

- 28-letni mężczyzna groził swojej matce, która pracowała w sklepie przylegającym do podwórka. Potem wybiegł na ulicę i rzucił butlą gazową w przypadkowe auto, które akurat przejeżdżało - mówi tvn24.pl Tomasz Szczepanek z łódzkiej prokuratury.

Matka 28-latka zaalarmowała policję.

- Dostaliśmy zgłoszenie, że mężczyzna jest agresywny, miał przy sobie nóż. Na miejsce od razu został wysłany patrol policji - mówi sierżant Aneta Kotynia z komendy policji w Koluszkach.

Zanim radiowóz zdążył dojechać, doszło do eksplozji.

- Domniemany napastnik wbiegł do garażu, prawdopodobnie odkręcił butlę z gazem i doprowadził do wybuchu. W momencie, kiedy doszło do eksplozji, razem z 28-latkiem był jego dziadek - dodaje prokurator Szczepanek.

"Dobra rodzina i trudny chłopak"

Po wybuchu runął dom jednorodzinny. Oprócz 28-letniego Damiana L. i jego 72-letniego dziadka w domu był dziewięcioletni syn Damiana L. On, jako jedyny z tej trójki, przeżył.

W momencie wybuchu poza domem była babcia i matka 28-latka.

Oglądaj Wideo: tvn24 Chodził po ulicy z nożem i butlą gazową. Wszedł do garażu i doprowadził do wybuchu

- Chłopiec został śmigłowcem przetransportowany do szpitala. Jego życiu na szczęście nic nie zagraża - mówi sierżant Kotynia.

Mieszkańcy Janówki są w szoku.

- To dobra rodzina, od pokoleń prowadzili tutaj sklep. Damian zawsze był trudny - mówi w rozmowie z tvn24.pl jedna z sąsiadek.

Inn sąsiadka, Joanna, tłumaczy, że 28-latek często chodził po wsi "skołowany".

- Nie wiem, czy to były narkotyki, czy dopalacze. To był trudny chłopak, wiedzieliśmy, że w końcu doprowadzi do czegoś złego. Ale takiej tragedii w życiu byśmy się nie spodziewali - dodaje.

- Będziemy zbierać pieniądze, żeby pomóc odbudować dom tej rodziny - zapowiada Mirosława Szwingal-Kryda, sołtys Janówki.

Bez praw

Policja informuje, że od 2015 roku do domu, w którym doszło do tragedii, funkcjonariusze byli wzywani trzykrotnie: w dniu eksplozji, pod koniec 2018 i w 2015 roku.

- Za każdym razem chodziło o groźby ze strony mężczyzny, który najpewniej odpowiada za wczorajszą tragedię - mówi sierżant Aneta Kotynia z policji w Koluszkach.

Rodzina nie miała założonej niebieskiej karty. 28-latek nie miał praw do opieki nad dziewięcioletnim synem. Opiekunami prawnymi byli pradziadkowie chłopca.

- Wszyscy jednak mieszkali w jednym domu. Przez jakiś czas żyła z nimi też matka chłopca, ale po rozstaniu gdzieś się wyprowadziła - tłumaczą sąsiedzi w rozmowie z tvn24.pl.

Kobieta również nie miała praw do opieki nad chłopcem.

- W tym roku miał komunię. Biedne dziecko - mówi sołtys Janówki.

- Damian dostał miłość, pomoc i mnóstwo zrozumienia. Odpłacił się tragedią - kończy jeden z mieszkańców wsi.

Oglądaj Wideo: tvn24 Strażacy odnaleźli ciała dwóch poszukiwanych mężczyzn