Dla zabawy zaalarmowali strażaków. W środku nocy





Foto: OSP Łódź-Wiskitno | Video: OSP Łódź-Wiskitno Strażacy starają się namierzyć żartownisiów

Dwóch młodych mężczyzn skutecznie obudziło strażaków - ochotników z Łodzi. W nocy z soboty na niedzielę dla zabawy naciskali guzik alarmowy. Żartownisiom może grozić grzywna.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno zostali wybudzeni po godzinie 3 nad ranem.

Wydała 119 złotych, uratowała życie całej rodziny. "Opłacało się" Trzyosobowa... czytaj dalej » - Niektórych obudziło wycie syreny alarmowej, inni o akcji dowiedzieli się z wiadomości SMS wysyłanych po naciśnięciu guzika alarmowego - opowiada Ryszard Goszczyński, prezes OSP.

Ci, którzy przybyli na miejsce dowiedzieli się, że żadnego zagrożenia nie ma. Był za to głupi żart, którego przebieg nagrała kamera zainstalowana na przeciwległym budynku.

- Na filmie widać dwóch młodych mężczyzn. Prosimy o wszystkie informacje, które pomogłyby namierzyć dowcipnisiów - podkreśla Goszczyński.

Opowiada, że to nie pierwszy raz, kiedy ktoś w tak bezmyślny sposób zaalarmował strażaków-ochotników.

- Był młody chłopak, któremu coś odbiło i nacisnął guzik alarmowy. Po wszystkim bardzo przepraszał i pomagał nam w drobnych pracach w ramach zadośćuczynienia - opowiada prezes.

Surowa kara

Bezpodstawne wezwanie służb, a takim wezwaniem jest również skorzystanie z przycisku alarmowego na siedzibie straży, może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami.

Mł. ogn. Łukasz Górczyński z PSP Łódź opowiada, że może to być zakwalifikowane jako wykroczenie polegające na bezpodstawnym wywołaniu alarmu.

- Za to może grozić do półtora tysiąca złotych grzywny. A jeżeli taki fałszywy alarm wywoła niepotrzebną pracę służb, to do tego może dojść dodatkowy tysiąc złotych nawiązki - opowiada Górczyński.

Jeżeli głupi żart spowoduje zagrożenie dla innych, i na przykład dojdzie do niepotrzebnej ewakuacji, to mówimy już o przestępstwie, za które może grozić kara nawet do ośmiu lat więzienia.