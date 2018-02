"Bo siedział nad ranem w aucie". Od kontroli do rozbicia gangu





Foto: Policja w Łasku | Video: TVN24 Łódź Funkcjonariusz przy skradzionym aucie

O piątej nad ranem siedział w aucie i na coś czekał. To było punktem wyjścia do rutynowej kontroli policyjnej. Funkcjonariusze mieli "czuja", bo tak rozpoczęła się lawina zdarzeń, która doprowadziła do zatrzymania trzech osób i odzyskania trzech skradzionych aut.

Wszystko zaczęło się w sobotę, 10 lutego. Funkcjonariusze z Łasku (woj. łódzkie) patrolowali osiedla. W pewnym momencie minęli BMW, w którym siedział młody mężczyzna.

"Zauważyłeś? Nie? To popatrz jeszcze raz". Kieszonkowcy od kuchni "Na wyjście", "na... czytaj dalej » Sprawa wydała się podejrzana, bo auto miało wyłączony silnik. Na kogo albo na co czekał kierowca? Policjanci chcieli to sprawdzić. Byli dodatkowo czujni, bo w mieście dochodziło ostatnio do wielu kradzieży samochodów.

- Stróże prawa wylegitymowali 25-letniego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego - mówi Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Okazało się, że nie ma on dokumentów auta, w którym siedział. Ale z każdą kolejną chwilą policjanci coraz wyraźniej widzieli, że coś jest bardzo nie tak.

- Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, co robi w Łasku - mówi prokurator Szkilnik.

"Tycer", "Konik" czy "Świeca". Kto dziś zabierze ci portfel? - Najlepsi w tym... czytaj dalej » W pojeździe znaleziono urządzenia służące do kradzieży aut, w tym specjalistyczne urządzenia elektroniczne i zagłuszacz sygnału GPS.

Efekt domina

Już kilka dni później policjanci zatrzymali kolejne osoby, które mają mieć związek z kradzieżami aut. To 32-latek z województwa kujawsko-pomorskiego i 47-latek z Łasku.

- W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli między innymi urządzenia elektroniczne umożliwiające kradzieże pojazdów, tablet, telefony komórkowe, karty SIM i kluczyki samochodowe - opowiada Jolanta Szkilnik.

Potem udało się odzyskać trzy samochody, których wartość wyliczono na 300 tys. złotych. Auta zostały skradzione w Łasku i Częstochowie.

- Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzuty kradzieży z włamaniem. Postanowieniem sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące - kończy prokurator Szkilnik.

Za zarzucane mężczyznom przestępstwo podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

Źródło: Policja w Łasku Wartość skradzionych aut to ok. 300 tys. złotych