BMW pojawia się znikąd i uderza w skodę. Chmura części na autostradzie, auto w rowie

Pozostałe informacje

- Aston martin? Jakieś 500 tys. złotych. Rollce royce to około 1,2 miliona - wylicza Tadeusz Pacyna z Łodzi. Okradli go... czytaj dalej »

Do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia doszło na drodze krajowej 1 w okolicach miejscowości Siomki (Łódzkie). Jak... czytaj dalej »

czwartek, 18 stycznia

Odtwórz: W kajdankach uciekł z policyjnego konwoju. Nastolatek zatrzymany

Pilnowało go dwoje policjantów, na rękach miał kajdanki. Mimo to 17-latek im uciekł. Jak to możliwe? Łódzki komendant miejski... czytaj dalej »