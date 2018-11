Pijany dwulatek trafił do szpitala. "Dziadek go nie upilnował"





Kiedy trafił do szpitala w Bełchatowie (woj. łódzkie) miał 1,8 promila alkoholu. Matka dwuletniego chłopczyka tłumaczyła, że zostawiła go pod opieką dziadka. A ten miał nie zauważyć, że wnuk znalazł alkohol i się go napił. Sprawę bada policja.

We wtorek matka chłopczyka jechała do lekarza, więc syna zostawiła pod opieką dziadka.

Kobieta zawiozła dziecko do szpitala w Bełchatowie. Lekarze o przyjęciu pijanego dziecka poinformowali policję.

- Matka relacjonowała, że chłopiec na moment zniknął z oczu dziadkowi. Na podwórku miał znaleźć butelkę z alkoholem i się go napić - informuje kom. Wlazłowska.

Pod rozwagę

W czwartek w Kamieńsku policjanci przesłuchiwali matkę oraz dziadka chłopca.

- Według dotychczasowych ustaleń, mówimy o nieszczęśliwym wypadku. Nie zmienia to jednak faktu, że całość naszych ustaleń przekażemy prokuraturze, aby zostały przeanalizowane pod kątem ewentualnego przestępstwa - informuje rzeczniczka policji.

Tłumaczy, że w grę może wchodzić narażenie dziecka na bezpośrednie ryzyko utraty zdrowia lub życia. Ponieważ mowa o osobach, na których ciążył obowiązek opieki, to maksymalna kara wynosi do pięciu lat więzienia.



Dwulatkowi na szczęście już nic nie zagraża. Został wypisany do domu.