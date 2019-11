13-latek wypluł hostię, księża wezwali policję. "To ich przerosło"





Foto: TVN 24 | Video: tvn24 Głos w sprawie zabrała łódzka kuria

Zachowanie księży w Bełchatowie było po prostu nie na miejscu - mówi rzecznik prasowy łódzkiej kurii. Tymi słowami komentuje policyjną interwencję w bełchatowskim kościele. Tamtejsi księża wezwali mundurowych do 13-latka, który najpierw wypluł hostię, a następnie włożył ją do kieszeni. Duchowni mieli bać się profanacji.

- W ocenie księży mogło dojść do obrazy uczuć religijnych poprzez profanację hostii - tłumaczyła nadkomisarz Iwona Kaszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

13-letni chłopiec, który wypluł hostię, a następnie schował ją do kieszeni, miał tłumaczyć się bólem zęba. Jednak to nie przekonało duchownych, którzy na miejsce wezwali policję.

"To ich przerosło"

Przed mszą św. "wtargnęła do zakrystii i zażądała pomocy". Wezwano strażników miejskich Przed poranną... czytaj dalej » Głos w sprawie incydentu zabrał rzecznik prasowy łódzkiej kurii.

- Zachowanie księży w Bełchatowie było po prostu nie na miejscu. Przywoływanie policji do tej sytuacji z pewnością wynikało z tego, że takie sytuacje nie zdarzają się często. Ta sytuacja ich przerosła i prawdopodobnie to był taki odruch - mówi ksiądz Paweł Kłys. I zapowiada, że z wikariuszami, a także proboszczem parafii, w której doszło do zdarzenia, rozmawiać ma arcybiskup Grzegorz Ryś.

Będzie śledztwo?

Sytuacja oburzyła przedstawicieli Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, którzy są zdania, że w tym przypadku doszło do przestępstwa. W sprawie Ośrodek wysłał zawiadomienie do prokuratury. Po jego wpłynięciu prokuratura zdecyduje, czy zostanie wszczęte postępowanie w tej sprawie.