Video: D. Krukowski / TVN24 Białystok

Ojciec opowiada o porwaniu córki

23.03| Najpierw mieli wciągnąć 15-latkę do samochodu, później pojechać w stronę lasu. Tam mogło dojść do gwałtu. Jednak o szczegółach nie mówi ani policja ani prokuratura z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). Służby zasłaniają się dobrem prowadzonego postępowania. A mieszkańcy mówią: to nie był przypadek.

