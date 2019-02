Skok do przerębla w pełnym rynsztunku - ćwiczenia żołnierzy

Foto: ENEX Video: ENEX

Skok do przerębla w pełnym rynsztunku - ćwiczenia żołnierzy

02.02 | Improwizowane ćwiczenia chodzenia po zamarzniętym jeziorze, wpadnięcia do wody i wydostania się spod lodu w piątek przechodzili litewscy żołnierze. Takie przygotowanie ma im umożliwić nie tylko uratowanie się samemu, ale także by nieść pomoc innym, którzy wpadli do lodowatej wody.

»